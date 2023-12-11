Неизвестные вскрыли квартиру Градского в Москве и стали вывозить вещи

Вдова российского исполнителя Александра Градского Марина Коташенко вызвала правоохранительные органы, опасаясь ограбления квартиры в центре Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

Ей позвонили соседи и сообщили, что неизвестные выносят вещи. Коташенко в это время находилась с детьми за городом. Данная квартира по решению суда досталась вдове и двум ее сыновьям — младшим детям знаменитого исполнителя.

По словам соседей, к дому дважды подъезжал грузовик, на котором и вывозили вынесенные из квартиры вещи. Рядом с грузовым автомобилем заметили человека, похожего на старшего сына артиста Даниила. Аналогичные события произошли в основной усадьбе Градского, которую вскрыли до первого судебного заседания. Тогда пропали столовые приборы, стулья, проектор и портрет матери композитора.