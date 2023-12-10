Петербуржец пришел в ФСБ и признался в убийстве 30-летней давности
Житель Санкт-Петербурга пришел в управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) и признался в убийстве, которое совершил 30 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по городу.
Ранее судимый 59-летний петербуржец рассказал, что убийство произошло 11 января 1993 года. Он шесть раз выстрелил из пистолета в двух пассажиров легкового автомобиля. Мужчина скрылся с места преступления и выбросил оружие в воду.
Правоохранители проверили его показания и предъявили обвинение.
В Московской области задержали мужчину по делу об убийстве 29-летней давности. Преступление совершено в сентябре 1994 года.
Преступник скрывался на Северном Кавказе, отмечает «Радиоточка НСН».