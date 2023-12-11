Мировые продажи автомобилей Chery неуклонно растут

<p>Программа стратегического развития включает в себя ключевые цели, нацеленные на достижение <strong>к 2030 году</strong>, такие как выручка в размере <strong>806 млрд рублей</strong>, реализация 60 тыс. грузовиков, доля продаж за рубежом — 16%, и рентабельность по EBITDA — 9%. <a href="https://speedme.ru/posts/id-60806-vQVABJcrGYrXy4E1CmnI?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Подробности опубликовали журналисты</a> SPEEDME.RU со ссылкой на пресс-службу компании.</p> <p>Основные направления развития включают в себя новую продуктовую линейку <strong>КАМАЗ</strong>, в которую войдут грузовики нового поколения <strong>К5+</strong>, новые модели пассажирского транспорта и автомобилей серии «<strong>Компас</strong>», а также безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт. Кроме того, компания планирует развивать новые направления бизнеса, включая карьерную и вездеходную технику, комплексные транспортные решения и создание экосистемы сервисов. Важным направлением также является модернизация производственных мощностей в соответствии с передовыми стандартами автомобилестроения.</p> <p>Программа инвестиций подразумевает выделение <strong>более 380 млрд рублей</strong>, приоритет уделяется программам «<strong>НИОКР</strong>», «<strong>Реинжиниринг 2.0</strong>», и «<strong>Развитие новых бизнесов и продаж</strong>».</p>