Мировые продажи автомобилей Chery неуклонно растут

Автозавод КАМАЗ утвердил стратегию развития до 2030 года

<p>Программа стратегического развития включает в&nbsp;себя ключевые цели, нацеленные на&nbsp;достижение <strong>к&nbsp;2030&nbsp;году</strong>, такие как выручка в&nbsp;размере <strong>806 млрд рублей</strong>, реализация 60&nbsp;тыс. грузовиков, доля продаж за&nbsp;рубежом&nbsp;&mdash; 16%, и&nbsp;рентабельность по&nbsp;EBITDA&nbsp;&mdash; 9%. <a href="https://speedme.ru/posts/id-60806-vQVABJcrGYrXy4E1CmnI?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Подробности опубликовали журналисты</a> SPEEDME.RU со&nbsp;ссылкой на&nbsp;пресс-службу компании.</p> <p>Основные направления развития включают в&nbsp;себя новую продуктовую линейку <strong>КАМАЗ</strong>, в&nbsp;которую войдут грузовики нового поколения&nbsp;<strong>К5+</strong>, новые модели пассажирского транспорта и&nbsp;автомобилей серии &laquo;<strong>Компас</strong>&raquo;, а&nbsp;также безуглеродный и&nbsp;высокоавтоматизированный транспорт. Кроме того, компания планирует развивать новые направления бизнеса, включая карьерную и&nbsp;вездеходную технику, комплексные транспортные решения и&nbsp;создание экосистемы сервисов. Важным направлением также является модернизация производственных мощностей в&nbsp;соответствии с&nbsp;передовыми стандартами автомобилестроения.</p> <p>Программа инвестиций подразумевает выделение <strong>более 380 млрд рублей</strong>, приоритет уделяется программам &laquo;<strong>НИОКР</strong>&raquo;, &laquo;<strong>Реинжиниринг&nbsp;2.0</strong>&raquo;, и&nbsp;&laquo;<strong>Развитие новых бизнесов и&nbsp;продаж</strong>&raquo;.</p>

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