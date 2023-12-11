Ан-12 готовится к аварийной посадке в аэропорту Хурба

Военно-транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

По его данным, воздушное судно, которое вылетело из Нижневартовска, должно аварийно сесть в аэропорте Хурба в Хабаровском крае. На его борту находятся восемь членов экипажа.

Почти неделей ранее, 5 декабря, другой Ан-12 также приготовился к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре. Воздушное судно благополучно приземлилось, на его борту находились восемь человек. Предварительной причиной нештатной ситуации назвали отказ триммера руля управления.