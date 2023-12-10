Глава рязанского СОБРа погиб при взрыве на полигоне

Руководитель СОБРа Управления Росгвардии по Рязанской области Алексей Ситников трагически погиб, говорится в некрологе, опубликованном на сайте МВД России. Подполковнику полиции было 39 лет.

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Подполковник Алексей Ситников был честным, мужественным офицером, неоднократно бывал в командировках на Северном Кавказе, участвовал в сложных и опасных операциях, — говорится в некрологе.

С 2007 года Ситников проходил службу в органах внутренних дел. В прошлом году он прошел программу повышения квалификации для командиров отрядов спецназначения «Гром». Ситников удостоен медалей «За отличие в охране общественного порядка», «За боевое содружество», «За доблесть в службе», отметили в МВД.

«МК-Рязань» пишет, что Ситников погиб во время взрыва на военном полигоне в Дубровичах.

Трагедия на полигоне в Рязанской области произошла 7 декабря. Взрывное устройство самопроизвольно сработало при проведении плановых занятий по стрельбе. По информации Следственного комитета, в результате происшествия пострадали два человека.