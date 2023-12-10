В екатеринбургском баре посетители устроили драку со стрельбой

"Охранник начал разнимать, но это не помогало, так как люди друга провоцировали. В персонал и посетителей начали лететь стаканы и бутылки. В какой-то момент раздался хлопок. Все начали кричать, что у одного из зачинщиков оружие, и побежали на кухню", — рассказал один из свидетелей произошедшего.