На Алтае морозы остановили 5 УАЗов и междугородний автобус

На Алтае пять УАЗов с тремя десятками людей оказались в снежном плену, а у междугороднего автобуса с 21 пассажиром во время движения перемерзла топливная система. Об этом сообщают МЧС Республики Алтай и МЧС Алтайского края

Накануне 5 автомобилей УАЗ выехали из села Кош-Агач в село Беляши по закрытой автомобильной дороге. В итоге 34 человека, из них 2 детей, оказались в снежном плену.

Родственники в Беляшах не дождались автомобилей и позвонили в службу спасения. На поиски отправились спасатели, пограничники, дорожники и волонтеры – десятки человек на снегоходах и вездеходах. Поиски усложнялись полным отсутствием связи в районе.

Сегодня в республиканском МЧС сообщили, что в ночь на субботу застрявшие по пути люди самостоятельно добрались до села Беляши, угрозы их жизни нет.

Тем временем МЧС Алтайского края сообщило об инциденте с междугородним транзитным автобусом, следовавшим по маршруту «Усть-Каменогорск — Новосибирск». Из-за мороза в автобусе перемерзла топливная система. Его отбуксировали на ремонтную базу в Змеиногорске, а 21 пассажира разместили в гостиницах.