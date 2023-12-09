Полиция начала розыск нападавшего на прохожих на улицах Уфы

В столице Башкирии начали розыск мужчины, который атаковал жителей города на улицах, сообщили в региональном управлении МВД.

Несколько горожан сообщили в полицию о нападениях около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге, возбуждены несколько уголовных дел, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Изучаются записи с камер видеонаблюдения, подозреваемый может скрываться около ТРК «Планета» или микрорайона Сипайлово.

МВД привело приметы разыскиваемого: худощавый молодой человек 18-20 лет, одет в шапку алого цвета, куртку темно-синего цвета ниже пояса с капюшоном, болоньевые штаны черного цвета, кроссовки светлого цвета. У него на лице была медицинская маска белого цвета.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что подозреваемый якобы ударил пенсионерку кастетом по голове и убежал, женщина умерла в больнице.