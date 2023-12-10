Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из жителей в результате обстрела не пострадал. Повреждена линия электропередачи, были обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Службы приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно.

10 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных муниципалитетов региона.