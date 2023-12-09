В Омске обвиняемому в терактах на БАМе избрали меру пресечения

Центральный районный суд Омска заключил под стражу гражданина Белоруссии Сергея Еремеева по делу о подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда. Обвиняемый останется в СИЗО как минимум до 30 января 2024 года.

Избрать Еремееву Сергею Викторовичу <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, т. е. до 30 января 2024 года <…>. Содержать Еремеева в СИЗО города Омска, — сказал судья.

Еремеева задержали 7 декабря, в отношении него возбуждено два уголовных дела о теракте (ч. 1 ст. 205 УК России), сообщал «Коммерсант». Мужчина рассказал правоохранителям, что некий товарищ спрашивал у него, когда в следующий раз он поедет в Россию, после чего предложил «завезти посылку за вознаграждение». По версии ФСБ, гражданин Белоруссии действовал в интересах украинских спецслужб.