Из Москвы и Екатеринбурга задержали рейсы до Тюмени

В Екатеринбурге и Москве задерживаются рейсы до Тюмени на восемь часов и на час. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.

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«Рейс ЮТ-280 Екатеринбург — Тюмень. Полет выполняет авиакомпания Utair. По расписанию самолет должен был вылететь 8 декабря в 19:20, однако выдвинется 9 декабря в 03:22», — указано на сайте тюменского аэропорта.

Также 9 декабря на час задерживается рейс авиакомпании Nordwind Airlines, который летит из Москвы в Тюмень. Он должен был отправиться в 04:20, но вылетит в 05:20.

URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Рощино. Ответ ожидается.