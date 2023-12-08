В дом Киану Ривза проникли грабители

Грабители украли оружие из дома Киану Ривза
Грабители в лыжных масках проникли в дом известного актёра Киану Ривза, после чего похитили огнестрельное оружие и скрылись. Об этом сообщает TMZ.
Согласно имеющейся информации, грабителям удалось проникнуть в дом Ривза, который находится в Лос-Анджелесе. После проникновения сработала сигнализация, но злоумышленники успели скрыться до появления полиции.
Отмечается, что в момент ограбления сам Киану Ривз был не дома. Точный список украденного у актёра не назван, но источник сообщает, что грабители унесли с собой огнестрельное оружие, принадлежащее Ривзу.
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