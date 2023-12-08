Самолет с пассажирами на борту столкнулся с другим воздушным судном

Два самолета столкнулись в аэропорту Соединенных Штатов. Об этом пишет портал Global Air.

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Непредвиденная ситуация произошла с лайнерами американских авиакомпаний Skywest Airlines и GoJet Airlines во вторник, 5 декабря, в авиагавани Чикаго, штат Иллинойс. На борту первого находились пассажиры.

Один из самолетов ударил правым крылом левое крыло другого. Впоследствии оба воздушных судна благополучно зарулили к терминалам. Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США уже приступило к расследованию инцидента.