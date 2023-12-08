Дочь известного музыканта погибла, спасая своего сына от акулы

Трагедия в семье известного мексиканского музыканта Анхеля Мартинеса Аррегина.

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Как передает People, 26-летняя дочь исполнителя Мария Фернанда погибла, спасая своего пятилетнего сына от нападения акулы.

Драма разыгралась еще 2 декабря на пляже в туристической зоне в Халиско, где молодая женщина купалась с сыном. Когда к ним внезапно приблизилась акула, Мария успела посадить ребенка на надувную лодку до того, как на нее набросился хищник. После чего акула утащила женщину под воду.

По словам начальника спасательной службы, когда тело Марии вытащили на берег, несчастная "не подавала никаких признаков жизни".

Печальная информация подтверждена на аккаунтах музыкального коллектива безутешного отца.

Похороны прошли 4 декабря в Гвадалахаре.