Суд арестовал главу украинского мошеннического кол-центра

Лефортовский суд Москвы арестовал руководителя украинского кол-центра телефонных мошенников Якова Кесельмана, организация которого выманивает крупные суммы у жителей России и ряда других стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кесельману Я. Д. <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сказали в суде.

В правоохранительных органах уточнили, что Кесельман в течение нескольких лет руководил кол-центром Milton Group, расположенном в Киеве. Он действовал через сеть аффилированных юридических лиц. Его сотрудники обзванивали жителей России Казахстана, Испании, Швеции и других стран, убеждая их перевести крупные суммы денег.

Доверчивых граждан убеждали, что свои финансы они инвестируют в коммерческие проекты, обещав крупную прибыль. Часть полученных таким образом денег шла на закупку оборудования для нужд ВСУ.

Недавно жертвой телефонного мошенничества стала артистка МХТ имени А.П. Чехова Мария Зорина. Она перевела мошенникам почти 20 млн рублей. При этом актриса продала квартиру.