В центре Москвы загорелись строительные леса
В центре столицы произошел пожар на строительных лесах реконструируемого здания, сообщил представитель экстренных служб города.
Возгорание лесов произошло на здании в Трубниковском переулке, они загорелись на уровне третьего этажа, сообщил собеседник РИА «Новости».
Он отметил, что здание покинули рабочие, занимавшиеся ремонтом, это бригада из 20 человек.
Ранее на этой неделе произошел пожар в Государственной консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге.