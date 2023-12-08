В центре Москвы загорелись строительные леса

В центре столицы произошел пожар на строительных лесах реконструируемого здания, сообщил представитель экстренных служб города.

Возгорание лесов произошло на здании в Трубниковском переулке, они загорелись на уровне третьего этажа, сообщил собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что здание покинули рабочие, занимавшиеся ремонтом, это бригада из 20 человек.