Полиция задержала мужчину, укравшего попугая за 250 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали жителя Москвы, подозреваемого в мошенничестве при покупке дорогостоящего желтохохлого какаду, сообщили в пресс-службе МВД РФ. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, мужчина обманул зоомагазин на 250 тысяч рублей, показав курьеру поддельный скриншот о переведенной оплате. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Предварительно установлено, что мужчина оставил заявку на покупку экзотической птицы в зоомагазине, при этом настояв на оплате с помощью перевода через мобильное приложение банка. После того как курьер доставил птицу мужчине, он показал ему скриншот с информацией о якобы совершенном переводе. Однако в действительности зоомагазин не получил никаких денег. Сам злоумышленник перестал отвечать на звонки после обмана курьера.

Ущерб превысил 250 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Похищенный какаду возвращен в магазин, — рассказала Волк.