Пассажир упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена отсутствует движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на путях, сообщает столичный дептранс. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. В 07:43 мск ведомство сообщило, что движение на этой ветке метро восстановлено и вводится в график.

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Ранее в Санкт-Петербурге электричка насмерть сбила мужчину, который не услышал предупредительных сигналов из-за громкой музыки в наушниках. Он получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи. Трагедия произошла возле станции Пискаревка. Уточняется, что машинист электрички подавал звуковые и световые оповещения, а также применил экстренное торможение.

В ноябре на Филевской линии метро произошел сбой из-за человека на путях. Интервалы движения поездов были временно увеличены. Движение транспорта между «Киевской» и «Кунцевской» при этом было остановлено.