В Керчи произошел пожар на газопроводе, в результате чего оказалась частично повреждена линия электропередачи, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник. По данным издания, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Отмечается, что газ продолжает выходить из сети под давлением. Это будет происходить до тех пор, пока он полностью не выгорит.

На место происшествия прибыл заместитель главы администрации города Олег Шевченко и руководители керченских филиалов энергетических организаций Крыма. Также там дежурят полиция и Росгвардия.

В свою очередь, Telegram-канал «МыКЕРЧЬ.РФ» сообщил, что абонентов электросетей переподключили, освещение на улице пока не работает. Свою работу приостановила Восточная котельная, которая обеспечивает теплом порядка 30 тысяч человек, отметили авторы канала.