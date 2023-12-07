В Москве арестованы три человека за незаконный доступ к данным МВД

«Следователи предъявили трём теперь уже бывшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по району Таганский и инженеру ГУ МВД России обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «г», «е», ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий организованной группой лиц из корыстной заинтересованности). Вину признали все фигуранты дела, написали явку с повинной и активно сотрудничают со следствием», — рассказал собеседник агентства.