В Москве устроили стрельбу у метро

Грабители совершили налет на перевозчика денег на юге Москвы. В ходе нападения они отстрелили курьеру ухо, пишет РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в четверг, 7 декабря, недалеко от станции метро «Шипиловская».

В пресс-службе столичного ГУ МВД отметили, что налетчики на Audi заблокировали дорогу автомобилю Mazda, несколько раз выстрелили из травматического пистолета в перевозчика денег, после чего покинули место происшествия.

Данных о том, удалось ли злоумышленникам отобрать деньги, пока нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.