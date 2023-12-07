Злоумышленники напали на перевозчика денег в Москве

Грабители совершили налет на перевозчика денег на юге Москвы. В ходе нападения они отстрелили курьеру ухо, пишет РЕН ТВ.

В Москве устроили стрельбу у метро
© РИА НОВОСТИ

Инцидент произошел в четверг, 7 декабря, недалеко от станции метро «Шипиловская».

В пресс-службе столичного ГУ МВД отметили, что налетчики на Audi заблокировали дорогу автомобилю Mazda, несколько раз выстрелили из травматического пистолета в перевозчика денег, после чего покинули место происшествия.

Данных о том, удалось ли злоумышленникам отобрать деньги, пока нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что клиент случайно отстрелил ухо сотруднику ломбарда из принесенного с собой самодельного оружия. Пострадавший был госпитализирован.

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