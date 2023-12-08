Спецборт МЧС России эвакуирует пострадавших из Брянска в Москву

Вертолет Ми-8 доставил в Москву двух пострадавших детей в результате стрельбы в гимназии в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

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— Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии. В полете их сопровождали медики, — указано в сообщении.

Пострадавшие удовлетворительно перенесли полет, сообщил Мнздрав России. Там уточнили, что детей эвакуировали в федеральный центр на лечение, передает ТАСС.

Утром 7 декабря 14-летняя девочка пришла в школу в Брянске с ружьем. Сначала она застрелила одноклассницу и ранила нескольких человек, после чего покончила с собой. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи допрашивают отца школьницы, а также ее сестру. О том, что известно о трагедии и что грозит родителям нападавшей, — в материале «Вечерней Москвы».