Арестованный в США россиянин Александр Винник получил отравление в СИЗО

Гражданин РФ Александр Винник, которого арестовали в Соединенных Штатах по подозрению в отмывании денег, отравился в следственном изоляторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова. "На днях после приема тюремной пищи Винник почувствовал симптомы тяжелого отравления. Причина отравления до сих пор не установлена, Винник по-прежнему плохо себя чувствует", — рассказал журналистам Мельников. По словам правозащитника, в день отравления россиянина кормили фасолью и рыбой, а когда проявились симптомы, мужчине оказали медпомощь только после вмешательства его адвокатов. Мельников отметил, что здоровье Винника по-прежнему находится под угрозой, поскольку полноценный медицинский уход в изоляторе не предусмотрен, а у мужчины есть еще и хронические заболевания. Мельников выразил надежду, что Виннику смягчат меру пресечения, либо он пойдет на обмен. Александр Винник был экстрадирован из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Ранее во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Российский федеральный суд приступил к рассмотрению его дела в декабре прошлого года.