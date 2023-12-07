Учеников брянской гимназии перевели на дистанционное обучение после стрельбы

Учеников брянской гимназии, где ранее восьмиклассница устроила стрельбу, решили перевести на дистанционное обучение. Соответствующая информация появилась на официальной странице местной администрации в соцсети "ВКонтакте". "Пока уроки в 5-й гимназии отменены, дети перейдут на дистанционное обучение. Завтра в Брянск из Москвы приедут психологи", – сообщается в публикации. В свою очередь, заместитель главы города Сергей Антошин организовал встречу с руководителями всех образовательных учреждений. Он предупредил, что общественность сейчас может обвинить в трагедии работников гимназии, однако для установления причины ЧП требуется провести тщательное расследование. По словам Антошина, администрация школы приняла все меры для защиты учебного заведения. У гимназии есть паспорт антитеррористической безопасности, уточнил он. "Уже несколько лет в школу категорически не пускали посторонних, работали системы видеонаблюдения и быстрого реагирования", – отмечается в посте. В четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска. В результате пострадали пять человек. Еще двое погибли, в том числе девочка, которая открыла огонь. Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе, заявил парламентарий. СМИ со ссылкой на источник писали, что девочка училась средне, уроки не прогуливала и в целом была "неприметной". Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Также местная прокуратура проведет проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии.