Мать устроившей стрельбу школьницы назвала два сказанные ей на прощание слова

Брянская школьница, которая пришла на уроки с дробовиком и открыла стрельбу, вела себя странно. Об этом рассказала «МК.РУ» мать девочки.

По словам женщины, в последние два дня ее дочь почти не разговаривала и не отвечала на задаваемые ей вопросы. При этом девочка и раньше была молчаливой, отметила россиянка.

Утром 7 декабря — перед тем, как она пришла с оружием в школу — девочка отказалась от завтрака. Прощаясь с матерью, школьница сказала ей два слова: «Не вой». Женщина не поняла, что именно имела в виду ее дочь. Менее чем через час после этого в учебном заведении раздались выстрелы.