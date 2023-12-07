Выяснилось, кого пришла убивать восьмиклассница из брянской гимназии

Telegram-канал Mash сообщает, что ученица гимназии № 5 в Брянске принесла с собой отцовское ружье, чтобы расправиться с одноклассницей. По предварительным данным канала, между девочками был конфликт. Другие пострадавшие случайно попали под огонь.

Следователи в настоящий момент проверяют гаджеты и социальные сети восьмиклассницы. Правоохранители устанавливают, не состояла ли девочка в каких-либо запрещенных организациях и не интересовалась ли другими случаями скулшутинга.

Кроме того, по данным Telegram-канала Baza, в квартире школьницы проводятся обыски. Отца подростка увезли на допрос.

Также Mash писал, что учебное заведение плохо охранялось. По его информации, в учреждении не было ни камер ни турникетов, а на входе сидела женщина преклонного возраста, которая не всегда появлялась на месте.