Мария Львова-Белова: ситуация со стрельбой в брянской школе у нас на контроле

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что ситуация со стрельбой в брянской школе находится на ее контроле. Семьям и детям будет оказана вся необходимая помощь.

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- Страшная трагедия в Брянской области, двое детей погибли, пятеро раненых, трое средней степени тяжести, двое более легкой степени, - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что дети сейчас находятся в больнице, а ситуация взята ею под личный контроль. Она постоянно на связи с регионом.

- Работают правоохранительные органы, вся необходимая помощь детям и семьям будет оказана, - подчеркнула Львова-Белова.

Детский омбудсмен в Брянской области Инна Мухина подтвердила в своем Telegram-канале, что трагедия в гимназии взята на контроль Львовой-Беловой.

- Трагедия находится на личном контроле уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и губернатора Брянской области Александра Богомаза, - сообщила она, выразив искренние соболезнования семье девочки, погибшей от рук стрелявшей.

- Скорейшего выздоровления раненым детям. Всем будет оказана необходимая помощь, - написала Ирина Мухина.

Мухина срочно возвращается в регион из командировки в Москву и находится на связи с правоохранительными органами и заинтересованными ведомствами, которые дадут оценку всем обстоятельствам произошедшего.