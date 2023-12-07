Стало известно, где работал отец напавшей на гимназию в Брянске девочки

Отец девочки, которая утром 7 декабря открыла стрельбу в гимназии № 5 в Брянске, раньше работал охранником в частном охранном предприятии (ЧОП), сообщает Telegram-канал SHOT. Также канал выяснил, что школа, в которой произошла трагедия, ежемесячно тратила 100 тысяч рублей на услуги частной охранной организации (ЧОО). При этом работать с учебным заведениям в городе не хотели.

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Как давно отец ученицы уволился из ЧОП, не уточняется. По его данным, организация, в которой он работал, занималась в том числе охраной учебных заведений. Сейчас мужчина задержан, следователи выясняют, как девчока могла получить доступ к дробовику, из которого она открыла стрельбу в школе.

Кроме того, журналисты выяснили, что охраной гимназии занималась ЧОО «Агентство экскалибур». Руководство школы ежемесячно платило организации 100 тысяч рублей за услуги. При этом руководитель одного из охранных предприятий Брянска рассказал, что большинство частников не хотели брать учебное заведение на контракт из-за ряда проблем.

Беда там — из-за отсутствия нормальной пропускной системы в виде хорошо работающих рамок-металлоискателей и турникетов, нет средств слежения, полного обзора камерами. Поэтому вручную надо проверять, а всех не проверишь. Вот и не хотел никто такой госконтракт забирать за мизерную сумму. Потом, вроде, кто-то все же согласился, — рассказал он.