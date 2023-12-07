МВД сообщило о числе пострадавших в ходе стрельбы в российской школе

В результате стрельбы в гимназии №5 в Брянске пострадали три человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

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По предварительным данным, ученица принесла в школу огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате трое пострадавших.

UPD: по уточненным данным МВД пострадали пять человек, одна из раненых одноклассниц скончалась.

Baza уточняет, что ранения получили четверо мальчиков. Убита одноклассница стрелявшей девочки.

Сама она покончила с собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.