Назван мотив стрелявшей в брянской гимназии ученицы

"Основная версия - это конфликтная ситуация между этой школьницей и ее одноклассниками. Ей будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказал собеседник агентства. По его словам, девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.