Назван мотив стрелявшей в брянской гимназии ученицы

Конфликт с одноклассниками мог стать причиной стрельбы в брянской гимназии
Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, устроенной в четверг ученицей брянской гимназии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Основная версия - это конфликтная ситуация между этой школьницей и ее одноклассниками. Ей будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказал собеседник агентства. По его словам, девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.
Как сообщили в УМВД по Брянской области, ученица принесла в здание гимназии №5 огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов. После этого девочка покончила с собой.
По данным УМВД по региону, пять человек пострадали в результате стрельбы в гимназии Брянска, одна из раненых скончалась.