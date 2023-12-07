В Калининградской области задержан организатор диверсий в 15 регионах России.

Об этом заявили в Федеральной службе безопасности.

Как уточняется, мужчина 2002 года рождения задержан по статьям о содействии в диверсионной деятельности и госизмене.

По информации спецслужбы, подозреваемый по заданию сотрудника украинских спецслужб искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что с февраля по март 2023 года он привлёк к диверсиям «ряд лиц, проживающих в 15 регионах России». Было установлено более 15 случаев поджогов, которые организовал фигурант.

Правоохранительные органы предотвратили пять таких случаев и задержали десять исполнителей.

«Также в рамках расследования уголовного дела задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый», — заявили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Тюменской области задержали местного жителя по делу о госизмене в пользу Украины.