В Милане преступники ограбили банк благодаря дыре в полу

В Милане грабители ограбили банк, забравшись в здание через дыру в полу. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

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Банда из четырех человек сделала подкоп и проникла в банк утром в среду, 6 декабря. В тот момент учреждение уже работало и принимало клиентов. Злоумышленники взяли в заложники семь человек, связав их. Двоим сотрудникам финансовой организации пришлось проводить нападавших к сейфу, после чего те скрылись с добычей.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили подкоп, который вел в соседнюю пиццерию. Пострадавшие сообщили, что у грабителей был южный акцент. Преступники пока не задержаны.