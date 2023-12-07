В Милане преступники ограбили банк благодаря дыре в полу
В Милане грабители ограбили банк, забравшись в здание через дыру в полу. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
Банда из четырех человек сделала подкоп и проникла в банк утром в среду, 6 декабря. В тот момент учреждение уже работало и принимало клиентов. Злоумышленники взяли в заложники семь человек, связав их. Двоим сотрудникам финансовой организации пришлось проводить нападавших к сейфу, после чего те скрылись с добычей.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили подкоп, который вел в соседнюю пиццерию. Пострадавшие сообщили, что у грабителей был южный акцент. Преступники пока не задержаны.
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Напомним, что в конце ноября в Неаполе правоохранительные органы арестовали девять бандитов, которые нападали на местные магазины из-под земли. Одно из преступлений запечатлела камера — на записи видно, как преступники уходят в подземный ход перед очередным налетом.