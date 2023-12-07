Появились подробности о пропавшем у границы с Венесуэлой вертолете Гайаны

Силы обороны Гайаны на границе с Венесуэлой потеряли связь с вертолетом, в котором находились высокопоставленные военные. Такие подробности об исчезнувшем воздушном судне раскрыл телеканал ABC News.

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«По словам командующего армией Брига, два члена экипажа на борту вертолета взяли с собой пятерых старших офицеров для проверки войск, охраняющих приграничную зону, которую Венесуэла считает своей собственной», — отмечается в материале издания.

При этом, как подчеркивают Силы обороны Гайаны, речь идет об инциденте, связанном с погодными условиями. Другие версии произошедшего пока не рассматриваются.