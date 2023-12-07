Тайна смерти Ильи Кивы: что нового известно о его убийстве

Также Врадий сообщила, что на месте преступления работают наиболее опытные следователи и криминалисты.

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Киву застрелили 6 декабря на территории отеля «Величъ Кантри Клаб». Политик был убит двумя выстрелами — сперва он получил ранение в грудь, затем киллер совершил контрольный выстрел в голову.

В деле об убийстве вскрылось странное обстоятельство. Выяснилось, что коттеджный поселок, на территории которого было совершено преступление, хорошо охранялся и в него практически невозможно проникнуть посторонним людям.

Также стало известно, что убийца использовал оружие с глушителем. Агентству ТАСС рассказали в правоохранительных органах, что, предположительно, политика застрелили из пистолета. Орудие убийства пока не найдено.

Киву сочли угрозой для Зеленского

Убитый экс-депутат Верховной Рады Илья Кива являлся угрозой для президента Украины Владимира Зеленского. На это указал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, Кива пришел к выводу о том, что режим Зеленского оказался врагом украинского народа, и открыто в эфире российских телеканалов выступал оппонентом президента.

«Соответственно, была предпринята операция по его ликвидации, которую проводили украинские спецслужбы», — заявил эксперт.

В свою очередь политолог, советник первого главы ДНР Александр Казаков рассказал «Известиям», что считает убийство Кивы попыткой запугать украинских перебежчиков.

Чисто бандеровская идеология: воевать не умеем, но зато будем находить и убивать. Это акция устрашения Александр Казаков политолог

На Украине подтвердили причастность к убийству

В Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) Украины подтвердили ликвидацию экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов высказался в эфире украинского телемарафона. «Можем подтвердить, что Кива — все, и такая судьба постигнет и других предателей Украины», — заявил он.

Однако бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) усомнился в заявлении Юсова.

«Попытки ГУРа медийно перехватывать чужие заслуги, начиная с Крымского моста, давно вызывают у меня стойкое удивление», — заявил он, добавив, что кто-то регулярно дезинформирует СМИ, украинский народ и западных партнеров, а также настраивает друг против друга спецслужбы, подставляя тех, кто «честно выполняет свою нелегкую работу».

В России назвали убийство Кивы государственным терроризмом Украины

Международное сообщество должно осудить убийство в Подмосковье бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий. В противном случае, отметил законотворец, это будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский также рассказал, что убийство Кивы является откровенно террористической акцией. Он обратил внимание, что Служба безопасности Украины быстро взяла ответственность за его смерть.

«Эти люди используют террор в своих пропагандистских целях — это очевидно», — сказал правозащитник.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» призвал к тщательному расследованию преступления.