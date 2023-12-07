CNN: стрельбу в университете в Лас-Вегасе открыл 67-летний профессор

Полиция установила личность устроившего стрельбу на территории Невадского университета в Лас-Вегасе, им оказался 67-летний профессор. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его сведениям, стрелявший был "профессором колледжа, связанным с образовательными учреждениями в штатах Джорджия и Северная Каролина". Вместе с тем информации о том, был ли виновник стрельбы связан с Невадским университетом, а также о его мотивах пока не приводится.