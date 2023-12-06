Появились подробности об оружии, из которого был убит Кива

Неизвестный злоумышленник застрелил экс-депутата Верховной рады Украины из оружия с глушителем, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Кива за две недели до смерти выступил с рядом разоблачений. В частности, он обвинил власти Украины в производстве наркотических средств для Европейского союза.