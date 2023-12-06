Кива обвинял украинскую элиту в наркоторговле за две недели до убийства

За две недели до своей смерти экс-депутат Рады Илья Кива обвинил украинские элиты в производстве наркотиков для Украины и Евросоюза. С таким заявлением он выступил во время интервью.

Стало известно о громких заявлениях Кивы за две недели до убийства
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«На тот момент в 2016 году наркокартель „Химпром“ получил возможность под кураторством Службы безопасности Украины, а непосредственно подполковника Леона начать производство наркотиков, и эти наркотики тогда еще не в тех масштабах, но уже попадали в Грузию и попадали частично в Евросоюз», — сказал Кива в интервью для издания «Известия» 24 ноября.

По его словам, наркотики также распространялись по всей Украине.

Стало известно место розыска предполагаемого убийцы Кивы

Бывший депутат Рады отметил, что наркокартель вышел на производство с приходом к власти главы ГУ разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и экс-замминистра МВД Александра Гогиашвили.

«Мэр Киева Виталий Кличко на самом деле всегда был за кадром сутенером. И, конечно, тем, кто распространил наркотики. Ежедневно в Киеве выходит на работу порядка около 1,5 тысячи проституток. И 70% из этих проституток они работают непосредственно на Кличко», — добавил Кива.

Тело экс-депутата Рады Украины Ильи Кивы было найдено в Подмосковье. Одна из версий гласит, что бывшего политика застрелили. В украинских СМИ сообщили, что преступление совершила СБУ. По мнению бывшего украинского депутата Олега Царева, Кива догадывался о покушении.

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