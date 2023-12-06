Стало известно о громких заявлениях Кивы за две недели до убийства

«На тот момент в 2016 году наркокартель „Химпром“ получил возможность под кураторством Службы безопасности Украины, а непосредственно подполковника Леона начать производство наркотиков, и эти наркотики тогда еще не в тех масштабах, но уже попадали в Грузию и попадали частично в Евросоюз», — сказал Кива в интервью для издания «Известия» 24 ноября.