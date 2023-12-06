После убийства Ильи Кивы в аэропортах и вокзалах Москвы начались проверки

После убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы в аэропортах и железнодорожных вокзалах Москвы сотрудники полиции организовали проверки. Информация об этом появилась в социальных сетях.

© Ura.Ru

«В столичных аэропортах и Ж/Д вокзалах ввели усиленные меры проверки пассажиров. Правоохранители изучают списки всех постояльцев отеля „Величъ Country Club“ (гостиница, возле которой было найдено тело — прим. URA.RU) за несколько месяцев», — пишет telegram-канал Mash.

В настоящее время на территорию отеля посторонних не пропускают.

В ходе проверок особое внимание правоохранители обращают на иностранцев и граждан с пропиской в южных регионах. Оперативники начали осмотр камер видеонаблюдения, а также мониторинг автомобилей по система «Поток».