СК сделал заявления по факту убийства Кивы

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива был застрелен в среду, 6 декабря на территории парка одного из коттеджных посёлков в деревне Супонево Одинцовского городского округа, рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

В СК пояснили, что неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье ст.105 УК РФ.

Группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов подключилась к расследованию уголовного дела, отметили в ведомстве.

В СК уточнили, что специалисты проводят осмотр места происшествия, принимают меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству.