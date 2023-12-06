В псковской больнице умер ребенок

"Каждая детская смерть - трагедия, поэтому все случаи младенческой смерти рассматриваются на областной комиссии по разбору случаев перинатальной, младенческой, детской и материнской смертности в Псковской области. Проверка будет проведена максимально подробно и объективно, для этого привлечены эксперты из другого региона. Данный случай будет разобран на ближайшем заседании областной комиссии", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежды Рагозиной.