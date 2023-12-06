Уголовное дело возбуждено после убийства в Подмосковье экс-депутата Рады Кивы

Уголовное дело возбуждено после убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщает ГСУСК по Московской области.

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По предварительным данным, он был застрелен.

Неизвестный, уточнили в ГСУСК, выстрелил в Киву на территории парка в деревне Супонево. Бывший депутат Верховной рады скончался на месте.

К расследованию привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты.

Украинские СМИ, в свою очередь, также сообщали, что Кива погиб от огнестрельного ранения. Отмечается, что к убийству политика причастна Служба безопасности Украины (СБУ).

С 2019 года Илья Кива был депутатом Верховной рады, входил во фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Согласно открытым источникам, политик покинул Украину в январе 2022 года.