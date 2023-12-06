Последняя запись в Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы стал призыв к президенту Украины Владимиру Зеленскому покончить с собой.

«Зеленский не верит в гарантии безопасности ни своей личной, ни своей семьи, предоставленные Вашингтоном, хотя план эвакуации давно готов и отработан», — отметил Кива.

По его словам, глава Украины переживает, что после победы Дональда Трампа на выборах в США его выдадут Москве «или просто ликвидируют». Кива отметил, что Зеленскому лучше «забрать все проблемы с собой» и закрыть вопрос. Одновременно он обвинил украинского лидера в трусости и излишней самовлюбленности.

6 декабря тело экс-депутата Рады нашли в Подмосковье. Илья Кива — бывший украинский политик, получивший известность после событий на майдане в 2014 году. Он был членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В конце января 2022 года Кива покинул Украину и перебрался сначала в Испанию, а затем — в Москву.