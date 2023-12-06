Обнародованы первые данные после осмотра тела экс-депутата Рады Кивы

Тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили на снегу на территории парковой зоны отеля. Данные об этом в среду, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Mash. Lenta.ru

"Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского района. На его голове обнаружена рана", - сказал собеседник агентства. ТАСС

Уточняется, что следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Москва24