В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы

В Одинцово обнаружено тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В начале марта 2022 года Генпрокуратура Украины предъявила парламентарию подозрение в госизмене. Он успел улететь в Москву, где попросил о политическом убежище и гражданстве.

«Тело украинского политика Ильи Кивы обнаружили в подмосковном Одинцово», — отметил собеседник телеканала.

Обстоятельства и причины смерти Кивы пока не уточняются.

Напомним, что в апреле 2023 года политик рассказал, что силовые ведомства предотвратили покушение на него в Москве.