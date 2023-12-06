В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы
В Одинцово обнаружено тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В начале марта 2022 года Генпрокуратура Украины предъявила парламентарию подозрение в госизмене. Он успел улететь в Москву, где попросил о политическом убежище и гражданстве.
«Тело украинского политика Ильи Кивы обнаружили в подмосковном Одинцово», — отметил собеседник телеканала.
Обстоятельства и причины смерти Кивы пока не уточняются.
Напомним, что в апреле 2023 года политик рассказал, что силовые ведомства предотвратили покушение на него в Москве.
Кива уточнил, что киллерам было поручено застрелить его возле дома или возле «Останкино», куда он периодически приезжает для участия в ток-шоу.
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