Вора в законе Ика Гальского задержали за хулиганство

В Петербурге правоохранители задержали за хулиганство 41-летнего Ираклия Булискерия, известного как вор в законе Ика Гальский. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По данным издания, его задержали из-за массовой драки и стрельбы, которая произошла 19 февраля в одном из петербургских отелей. Сразу же после инцидента мужчина уехал из города, однако недавно вернулся, так как думал, что дело замяли.

Его задержали 5 декабря и доставили в следственный отдел по Адмиралтейскому району города. Теперь решается вопрос о избрании ему меры пресечения.