ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Село Графовка Краснояружского района Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате атаки никто не пострадал. При этом в трех частных домовладениях были выбиты стекла и посечены заборы, указал чиновник.

«Также повреждена беседка и фронтон административного здания», — написал он.

Губернатор добавил, что в светлое время суток комиссия по оценке ущерба начнет делать замеры и проводить восстановительные работы.

Накануне Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа.