СМИ: выпившие американские моряки избили 15-летних девочек на Крите
Пьяные американские моряки с авианосца «Джеральд Форд» избили 15-летних девочек в Ханье на Крите, где расположена военно-морская база США Суда. Об этом сообщает портал «Прото тема».
Инцидент произошел вечером в субботу, 2 декабря. Две несовершеннолетние девочки рассказали правоохранителям, что двое пьяных военнослужащих напали на них, били кулаками и давали пощечины.
«Подростки, которым удалось убежать, описали двух американцев, и в настоящее время ведется расследование с целью установить их местонахождение», — говорится в материале.
Всего за последнее время с пьяными моряками с авианосца «Джеральд Форд» произошло по меньшей мере три инцидента, два из которых связаны с разборками между военнослужащими. В одном из случаев выпившие американцы подрались в туалете муниципального сада города, однако тогда полиция не вмешивалась. Издание подчеркивает, что нападение на школьниц стало более серьезным инцидентом и требует реакции со стороны правоохранителей.
Напомним, что США направили «Джеральд Форд» вместе с ударной группой в восточную часть Средиземного моря после эскалации палестино-израильского конфликта. Позднее США отправили туда еще один авианосец — «Дуайт Эйзенхауэр».