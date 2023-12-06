СМИ: выпившие американские моряки избили 15-летних девочек на Крите

«Подростки, которым удалось убежать, описали двух американцев, и в настоящее время ведется расследование с целью установить их местонахождение», — говорится в материале.

Всего за последнее время с пьяными моряками с авианосца «Джеральд Форд» произошло по меньшей мере три инцидента, два из которых связаны с разборками между военнослужащими. В одном из случаев выпившие американцы подрались в туалете муниципального сада города, однако тогда полиция не вмешивалась. Издание подчеркивает, что нападение на школьниц стало более серьезным инцидентом и требует реакции со стороны правоохранителей.