Пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в поле, попытались уволить

Пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые экстренно посадили самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском, предложили уволиться. Об этом журналистам рассказали родственники мужчин.

«Посадившим самолет „Уральских авиалиний“ в поле предложили уволиться по собственному желанию», — сообщает telegram-канал «Известия».

Однако ни Белов, ни Семенов подписывать заявление не стали.

URA.RU обратилось в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там от каких-либо комментариев воздержались.

Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал о бедствии и экстренно сел в поле рядом с Новосибирском. Airbus A320 должен был доставить пассажиров из Сочи в Омск. Однако во время полета у него не сработала гидравлика закрылок. Никто из пассажиров не погиб.