Росавиация сняла с эксплуатации 37 вертолетов из-за поддельной резины

Росавиация временно сняла с эксплуатации 37 вертолетов — 27 Ми-8МТВ-1 и 10 "Ансат-СК". Все они были произведены на Казанском вертолетном заводе, который входит в холдинг "Вертолеты России". Подробности случившегося рассказали "Известия".

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По данным издания, при производстве указанных вертолетов использовали резину с поддельными паспортами качества. Отмечается, что материал поставили на завод в августе, а его поставщика ранее выбрали в ходе процедуры закупки. В итоге заводская служба качества обнаружила дефект, после чего неиспользованную резину забраковали, а использованную заменили на другую.

Уточняется, что КВЗ обратился в правоохранительные органы по факту случившегося.