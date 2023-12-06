В Новосибирске кондуктор набросилась на пассажирку с кулаками

Жительница Новосибирска пострадала в результате драки с кондуктором автобуса. Об этом сообщает НГС. Инцидент произошел в районе остановки на улице Королева.

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По данным издания, кондуктор, проходя по салону автобуса, резко толкнула пассажирку в спину. Во время словесной перепалки, билетер сорвала с пассажирки шапку и выбросила на улицу. После этого ударила женщину по голове терминалом для оплаты проезда.

Отмечается, что пассажирка обратилась в медпункт, а также написала заявление в полицию.